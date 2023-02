米ワシントン州ベリンハム--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 昨日、光学・フォトニクスの国際学会のSPIEは、最も評価の高い光学・フォトニクス新製品を表彰し、業界を対象としたプリズム賞を授与しました。SPIEフォトニクス・ウエスト開催中に行われた祝賀会では、プリズム賞の15周年も記念して、シャンパンでの乾杯、過去の受賞者のタイムライン・ギャラリー、15年にわたるプリズムのハイライトを紹介する動画上映が行われました。

The 2023 SPIE Prism Awards: The evening's winners and presenters celebrate their successes and 15 years of photonics innovations. (Photo: Business Wire)