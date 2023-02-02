イスラエル軍がガザ空爆
2023年02月02日11時23分
【ガザ市ＡＦＰ時事】イスラエル軍は２日未明（日本時間同日午前）の声明で「パレスチナ自治区ガザを空爆した」と発表した。空爆の数時間前、ガザ地区から発射されたロケット弾を迎撃していた。
空爆後、ガザ地区からさらにイスラエルに向けて発射される複数のロケット弾が目撃された。
イスラエル軍がガザ空爆
2023年02月02日11時23分
【ガザ市ＡＦＰ時事】イスラエル軍は２日未明（日本時間同日午前）の声明で「パレスチナ自治区ガザを空爆した」と発表した。空爆の数時間前、ガザ地区から発射されたロケット弾を迎撃していた。
空爆後、ガザ地区からさらにイスラエルに向けて発射される複数のロケット弾が目撃された。
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