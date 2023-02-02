籠池夫妻の実刑確定、収監へ 森友補助金詐取で異議棄却―最高裁
2023年02月02日11時19分
学校法人森友学園を巡り、国などの補助金計約１億７０００万円を詐取したとして詐欺罪などに問われた理事長籠池泰典（６９）、妻の諄子（６６）両被告について、最高裁第１小法廷（深山卓也裁判長）は１月３０日付で、上告棄却に対する異議申し立てを退ける決定をした。籠池被告を懲役５年、諄子被告を懲役２年６月の実刑とした二審大阪高裁判決が確定し、近く収監される見通し。
籠池夫妻の実刑確定、収監へ 森友補助金詐取で異議棄却―最高裁
2023年02月02日11時19分
学校法人森友学園を巡り、国などの補助金計約１億７０００万円を詐取したとして詐欺罪などに問われた理事長籠池泰典（６９）、妻の諄子（６６）両被告について、最高裁第１小法廷（深山卓也裁判長）は１月３０日付で、上告棄却に対する異議申し立てを退ける決定をした。籠池被告を懲役５年、諄子被告を懲役２年６月の実刑とした二審大阪高裁判決が確定し、近く収監される見通し。
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