学校法人森友学園を巡り、国などの補助金計約１億７０００万円を詐取したとして詐欺罪などに問われた理事長籠池泰典（６９）、妻の諄子（６６）両被告について、最高裁第１小法廷（深山卓也裁判長）は１月３０日付で、上告棄却に対する異議申し立てを退ける決定をした。籠池被告を懲役５年、諄子被告を懲役２年６月の実刑とした二審大阪高裁判決が確定し、近く収監される見通し。