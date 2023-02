印ノイダ & サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 継続的品質テストクラウド・プラットフォーム大手のLambdaTestは、企業向けデジタル体験テストクラウドのリリースを発表しました。このサービスは、クラス最高の包括的なテスト実行・オーケストレーション・プラットフォームを洞察に満ちたテスト分析とカスタマイズ可能な導入オプションと組み合わせて提供し、企業がデジタル変革を加速できるようにします。

「顧客を勝ち取るためにデジタル体験を最適化する(Optimize Your Digital Experience To Compete For Customers)」と題されたフォレスターのベストプラクティス報告書は、次のように述べています。「現在ブランドが顧客の生活にどれだけ浸透していても、顧客の期待に応じることができなくなると、顧客は明日にも簡単に競合企業に乗り換えるでしょう。顧客とのやりとりで、非デジタルに対するデジタルの比率が高まり続ける中、デジタル顧客体験と企業が収集する顧客データの両方は、洞察重視の顧客主導型の組織を試し、報いるような形で進化していくでしょう。」

世界中の組織が、デジタル・ネイティブな顧客の高まるニーズに対応できるように、努力しています。このため開発者は、アプリケーションが継続的に変わる中、高品質の体験を顧客に提供するために常に作業を行っています。こうしたプレッシャーの高い状況では、より早いリリース速度を実現するために、迅速な開発者フィードバックが必要です。しかし、企業が遅く脆弱で不安定な旧式のクラウドベースのテスト実行プラットフォームや、維持、成長、規模拡大が困難な社内インフラストラクチャーに依存しているため、テスト実行が障害になっています。

企業はLambdaTestのデジタル体験テストクラウドで、クロスブラウザーテスト(ライブおよび自動)、実機テスト(ライブおよび自動)、ビジュアル回帰テスト、OTTアプリテストから自由に選択できるため、オムニチャネルのあらゆるオプションを確実にカバーできます。さらに、自動グループ化、自動再試行、フェイルファストの手法など、テストクラウドが提供するスマート・ワークフローが手間のかかる作業を行うため、テスターと開発者はテストの作成に集中できます。

企業は、マルチテナント、専用クラウド、オンプレミスなど、導入形態を自由に選択できます。さらに企業は、一元化されたテスト分析と可観測性を利用できるため、すべてのテスト実行データを統合し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

デジタル体験テストクラウドは、コミュニケーション、バグ追跡、テスト管理、テストオーサリング、自動化などのカテゴリーにわたる120以上の統合機能により、CI/CDパイプラインにシームレスに組み込むことができます。また、LambdaTestはSOC 2 Type II、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27701規格の認証を取得しているほか、GDPR、CCPA、HIPAA-readyに準拠しています。

LambdaTest共同設立者で最高経営責任者(CEO)のアサド・カーンは、次のように述べています。「ガートナーのデジタル体験モニタリングのマーケットガイドによると、『2026年までに、I&Oリーダーの少なくとも60%がデジタル体験体験モニタリングを使用して、アプリケーション、サービス、エンドポイントの性能をユーザーの視点から測定するようになり、2021年の20%未満から増加する』見通しです。これは企業にとって、デジタル体験がいかに重要になっているかを浮き彫りにしています。LambdaTestのデジタル体験テストクラウド・プラットフォームが提供する包括的なソリューションにより、現代の企業はテスト体験を進化させ、ひいてはウェブおよびモバイルのアプリケーションの使い勝手と性能を強化して、デジタル・ネイティブな顧客のためにクラス最高のデジタル体験を提供できます。」

「私たちが企業に約束することは単純明快です。当社のハイパースケーラブルなデジタル体験テストクラウドは、テスト実行のためのデジタル・ハイウエーとなり、開発者の中断や摩擦を減らし、より高速なフィードバックを保証して、リリース速度と市場参入速度にプラスの影響を与えます。これにより、テスト実行にデジタルの時代をもたらします」と、カーンは述べています。

マイクロソフトのサティア・ナデラ会長兼CEOは最近、ベンガルールで開催された「Microsoft Future Ready Technology Summit 2023」で基調講演を行い、「LambdaTestがテストの自動化で行っていることは、クバネティスがコンテナのオーケストレーションで行ったことと等しく、人々がテストのオーケストレーションではなく、テストそのものに集中できるように、テスト自動化における次のレベルの効率を生み出しています」と述べました。

詳細については、https://www.lambdatest.com/enterpriseをご覧ください。

LambdaTestについて

LambdaTesttは、デジタル体験テストクラウド大手として、開発者とテスターがコードをより迅速にコードを出荷できるように支援しています。1万社以上の企業顧客と130カ国以上の200万人を超えるユーザーが、LambdaTestを活用してテストのニーズに対応しています。

LambdaTestプラットフォームは、DevOps(CI/CD)ライフサイクルのさまざまな段階で、安全な拡張性のある洞察に満ちたテスト・オーケストレーションを顧客に提供します。

詳細情報については、https://lambdatest.comをご覧ください。

