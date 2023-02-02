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２日の朝刊（都内最終版）☆１

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２日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年02月02日07時00分

【１面トップ】
〔朝日〕航空エコ燃料確保　国が主導　米などと連携　民間と共同調達へ
〔毎日〕元次長　談合認める意向　五輪テスト大会　電通側も
〔読売〕「クーデター」判事も関与　陰謀論　病巣深く〔情報偏食　ゆがむ認知　第１部　脅かされる民主主義　中〕
〔日経〕イオン、パート時給７％上げ　物価上昇超え　国内最多４０万人　家計支え人材確保
〔産経〕五輪談合　電通立件へ　独禁法違反、法人にも責任　東京地検
〔東京〕高まる省エネ熱　家電買い替え光熱費抑制▽電気・ガス代値引き額　計算必要な人も　単価は今月送付分から表示
【共通ニュース】
◆闇バイト強盗　男４人　７日にも送還　フィリピン当局、同時に
◆「年収の壁」是正言及　首相　女性の就労抑制「問題共有」
◆非常事態宣言６カ月延長　ミャンマー政変２年　民主派がスト
◆韓国の寺の所有権否定　高裁　対馬盗難仏像　一審覆す
◆国債買い入れ最高　１月　日銀、金利抑え込み
◆ＡＯＫＩ前会長に２年６月求刑　五輪汚職　検察「大会の信頼失墜」
◆宮台さんを襲撃　自殺か　相模原の４１歳　１２月死亡　公開捜査開始後に生活異変
◆スシロー迷惑動画で被害届　しょうゆボトルなめ　すしにつば…ＳＮＳ拡散（続）

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