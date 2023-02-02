【１面トップ】

〔朝日〕航空エコ燃料確保 国が主導 米などと連携 民間と共同調達へ

〔毎日〕元次長 談合認める意向 五輪テスト大会 電通側も

〔読売〕「クーデター」判事も関与 陰謀論 病巣深く〔情報偏食 ゆがむ認知 第１部 脅かされる民主主義 中〕

〔日経〕イオン、パート時給７％上げ 物価上昇超え 国内最多４０万人 家計支え人材確保

〔産経〕五輪談合 電通立件へ 独禁法違反、法人にも責任 東京地検

〔東京〕高まる省エネ熱 家電買い替え光熱費抑制▽電気・ガス代値引き額 計算必要な人も 単価は今月送付分から表示

【共通ニュース】

◆闇バイト強盗 男４人 ７日にも送還 フィリピン当局、同時に

◆「年収の壁」是正言及 首相 女性の就労抑制「問題共有」

◆非常事態宣言６カ月延長 ミャンマー政変２年 民主派がスト

◆韓国の寺の所有権否定 高裁 対馬盗難仏像 一審覆す

◆国債買い入れ最高 １月 日銀、金利抑え込み

◆ＡＯＫＩ前会長に２年６月求刑 五輪汚職 検察「大会の信頼失墜」

◆宮台さんを襲撃 自殺か 相模原の４１歳 １２月死亡 公開捜査開始後に生活異変

◆スシロー迷惑動画で被害届 しょうゆボトルなめ すしにつば…ＳＮＳ拡散（続）