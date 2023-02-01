ＩＴＺＹユナのファンサイン会欠席…所属事務所の公式コメント「…
ＩＴＺＹ（イッチ）のユナがファンサイン会に欠席した。
３１日、ＪＹＰエンターテインメント側は「ユナの健康上の理由で今夜予定されていたファンサイン会日程の変更をご案内申し上げる」と公式コメントを発表し… 全文表示（2023/02/01-10:52）
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