国軍、非常事態宣言を半年延長 ミャンマー
2023年02月01日21時58分
【バンコク時事】ミャンマー国営テレビによると、クーデターで権力を握った国軍は１日、非常事態宣言の半年間延長を決めた。
国軍、非常事態宣言を半年延長 ミャンマー
2023年02月01日21時58分
【バンコク時事】ミャンマー国営テレビによると、クーデターで権力を握った国軍は１日、非常事態宣言の半年間延長を決めた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル