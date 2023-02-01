【ロンドン時事】１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を前に積極的な取引は手控えられ、１ドル＝１２９円台後半で推移した。正午現在は１２９円７５～８５銭と、前日午後４時比２５銭の円高・ドル安。