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１４歳草木「最大限の滑りを」　世界選手権へ意気込み―スケートボード

2023年02月01日18時59分

スケートボードのパーク世界選手権に向けた練習を公開した草木ひなの＝１日午後、千葉県一宮町

スケートボードのパーク世界選手権に向けた練習を公開した草木ひなの＝１日午後、千葉県一宮町

  • スケートボードのパーク世界選手権に向けた練習を公開した永原悠路＝１日午後、千葉県一宮町

　スケートボードのパーク世界選手権（８日開幕、アラブ首長国連邦）に出場する女子の草木ひなの（ＡＸＩＳ）と男子の永原悠路（太陽ホールディングス）が１日、千葉県一宮町で練習を公開した。ともに昨年１１月の日本選手権覇者。初の国際大会となる１４歳の草木は「楽しみ。悔いの残らないように、最大限の滑りをしたい」と意気込んだ。
　今回の世界選手権は、２０２４年パリ五輪の予選対象大会の初戦。１７歳の永原は高難度のトリック（技）の練習に励んでおり、本番での成功を目指す。「（世界の）トップ選手に負けないダイナミックさというか、特徴のある滑りができている」と自信をのぞかせた。

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