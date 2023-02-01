オリオンビール、小林製薬と協定 従業員の血糖値改善を実験、サプリ摂取へ
2023年02月01日18時30分
オリオンビール（沖縄県豊見城市）は１日、従業員が小林製薬と提供するサプリを摂取し、アプリで飲酒量を記録することで、生活習慣改善を目指す実証実験を行うと発表した。県民に健康な飲酒習慣を啓発する狙い。
オリオンビール、小林製薬と協定 従業員の血糖値改善を実験、サ…
2023年02月01日18時30分
オリオンビール（沖縄県豊見城市）は１日、従業員が小林製薬と提供するサプリを摂取し、アプリで飲酒量を記録することで、生活習慣改善を目指す実証実験を行うと発表した。県民に健康な飲酒習慣を啓発する狙い。
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