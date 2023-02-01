１月の国内新車販売台数は、前年同月比１６．０％増の３８万２３３８台だった。５カ月連続のプラスだが、前年にコロナ禍で約３３万台まで落ち込んだ反動が大きい。半導体の調達難などに伴う供給不足は続いている。

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が１日、発表した。内訳は、軽自動車以外の登録車が１０．８％増の２２万９４９７台、軽が２４．７％増の１５万２８４１台。