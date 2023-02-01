東京、新たに４０１２人感染 前週比１９００人減―新型コロナ
2023年02月01日16時56分
東京都は１日、新たに４０１２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ約１９００人減った。新たな死者は２０人。都基準による重症者は３５人で、前日から１人増えた。
東京、新たに４０１２人感染 前週比１９００人減―新型コロナ
2023年02月01日16時56分
東京都は１日、新たに４０１２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ約１９００人減った。新たな死者は２０人。都基準による重症者は３５人で、前日から１人増えた。
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