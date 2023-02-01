テーオーホールディングス（ＨＤ）は１日、子会社テーオーデパート（北海道函館市）が運営する商業施設テーオーデパート本店（同）を、８月３１日に閉店すると発表した。少子化による市場縮小に加え、新型コロナウイルスの感染拡大が収益低下に追い打ちをかけた。