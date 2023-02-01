１９円高の２万７３４６円８８銭 １日の平均株価
2023年02月01日15時07分
１日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７３４６円８８銭と前日終値比１９円７７銭高で終わった。出来高は概算で１１億９００万株。
１９円高の２万７３４６円８８銭 １日の平均株価
2023年02月01日15時07分
１日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７３４６円８８銭と前日終値比１９円７７銭高で終わった。出来高は概算で１１億９００万株。
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