衆院予算委、１０日に地方公聴会
2023年02月01日14時57分
衆院予算委員会は１日の理事会で、２０２３年度予算案に関する地方公聴会を１０日に開くことを決めた。新型コロナウイルス感染拡大を受けて２１、２２両年は開催を見送っており、３年ぶりとなる。場所は今後調整する。
衆院予算委、１０日に地方公聴会
2023年02月01日14時57分
衆院予算委員会は１日の理事会で、２０２３年度予算案に関する地方公聴会を１０日に開くことを決めた。新型コロナウイルス感染拡大を受けて２１、２２両年は開催を見送っており、３年ぶりとなる。場所は今後調整する。
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