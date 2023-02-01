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衆院選３回以内に政権獲得　維新活動方針案

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衆院選３回以内に政権獲得　維新活動方針案

2023年02月01日14時50分

　日本維新の会がまとめた活動方針案が１日、明らかになった。次期衆院選で野党第１党の座を確保し、３回以内の衆院選で政権を獲得する目標を掲げた。５日の党大会で正式に決定する。

統一地方選、６００議席に自信　維新・馬場代表インタビュー

　活動方針案は、春の統一地方選に関し、「わが党の根幹は地方議員だ」として、６００人以上の地方議員を誕生させる目標を改めて掲げた。地方組織の強化などを通じて「全国政党化を本格的に目指していく」と明記した。

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