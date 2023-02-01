住宅金融支援機構は１日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の２月の適用金利を発表した。最低金利は前月と比べて０．２ポイント上がり、４カ月連続で上昇。現在の制度に見直した２０１７年１０月以降で、最大の伸び率となった。