４カ月連続で金利上昇 フラット３５、伸び率最大に
2023年02月01日14時25分
住宅金融支援機構は１日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の２月の適用金利を発表した。最低金利は前月と比べて０．２ポイント上がり、４カ月連続で上昇。現在の制度に見直した２０１７年１０月以降で、最大の伸び率となった。
４カ月連続で金利上昇 フラット３５、伸び率最大に
2023年02月01日14時25分
住宅金融支援機構は１日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の２月の適用金利を発表した。最低金利は前月と比べて０．２ポイント上がり、４カ月連続で上昇。現在の制度に見直した２０１７年１０月以降で、最大の伸び率となった。
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