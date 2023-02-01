中国の大会中止 米女子ゴルフ
2023年02月01日12時13分
米女子プロゴルフ協会（ＬＰＧＡ）は３１日、中国の海南島で３月９～１２日に開催を予定していた「ブルーベイＬＰＧＡ」を中止すると発表した。新型コロナウイルスの影響。（時事）
中国の大会中止 米女子ゴルフ
2023年02月01日12時13分
米女子プロゴルフ協会（ＬＰＧＡ）は３１日、中国の海南島で３月９～１２日に開催を予定していた「ブルーベイＬＰＧＡ」を中止すると発表した。新型コロナウイルスの影響。（時事）
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