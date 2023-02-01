ミャンマー情勢「悪化の一途」 松野官房長官
2023年02月01日11時59分
松野博一官房長官は１日の記者会見で、ミャンマー国軍によるクーデターから２年が経過したことについて、「軍は国際社会の声に聞く耳を持たず、暴力行為がやむ兆しがない。悪化の一途をたどる情勢を深刻に懸念する」と述べた。松野氏は同国軍に対し、「ミャンマー国民や国際社会が受け入れられる平和的な問題解決に取り組むよう、引き続き強く求める」と語った。
ミャンマー情勢「悪化の一途」 松野官房長官
2023年02月01日11時59分
松野博一官房長官は１日の記者会見で、ミャンマー国軍によるクーデターから２年が経過したことについて、「軍は国際社会の声に聞く耳を持たず、暴力行為がやむ兆しがない。悪化の一途をたどる情勢を深刻に懸念する」と述べた。松野氏は同国軍に対し、「ミャンマー国民や国際社会が受け入れられる平和的な問題解決に取り組むよう、引き続き強く求める」と語った。
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