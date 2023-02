バミューダ諸島ハミルトン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 家族経営のバカルディ・リミテッドは、地球と当社社員への贈り物により、創業161周年を祝います。世界最大の株式非公開スピリッツメーカーとしての当社は、従業員1人につき1本の木を植えていきます。これは、生物多様性を支え、各国コミュニティーを支援し、木が生きている間に総計2500トンの二酸化炭素を固定することが目的です。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230201005059/ja/

Bacardi CEO Mahesh Madhavan and Chief Supply Chain Officer Dave Ingram plant a cedar sapling in Bermuda – part of the company’s initiative to plant a tree for each of its employees to celebrate 161st anniversary. (Photo: Business Wire)