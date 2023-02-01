埼玉で鳥インフル 今季、全国７１例目
2023年02月01日11時18分
埼玉県は１日、日高市のウズラ農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵用と食肉用のウズラ計約１３万５０００羽をすべて殺処分する。今シーズン、農場や養鶏場での発生は全国７１例目。
埼玉で鳥インフル 今季、全国７１例目
2023年02月01日11時18分
埼玉県は１日、日高市のウズラ農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている採卵用と食肉用のウズラ計約１３万５０００羽をすべて殺処分する。今シーズン、農場や養鶏場での発生は全国７１例目。
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