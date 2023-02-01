厚生労働省は１日、生活保護の昨年１１月分の申請件数が前年同月比１．６％増の２万１４３３件（速報値）だったと発表した。前年同月比で申請件数が増えるのは７カ月連続。同省の担当者は「新型コロナウイルスの影響の長期化などが要因として考えられる」と説明している。