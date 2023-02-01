ＮＹ円、１３０円台前半
2023年02月01日07時44分
【ニューヨーク時事】３１日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を翌日に控えて様子見ムードが広がり、円相場は１ドル＝１３０円台前半で小動きとなった。午後５時現在は１３０円０５～１５銭と、前日同時刻比３３銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３０円台前半
2023年02月01日07時44分
【ニューヨーク時事】３１日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を翌日に控えて様子見ムードが広がり、円相場は１ドル＝１３０円台前半で小動きとなった。午後５時現在は１３０円０５～１５銭と、前日同時刻比３３銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル