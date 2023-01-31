円、１３０円台半ば ロンドン外為
2023年01月31日21時29分
【ロンドン時事】３１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、同日始まる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に様子見ムードが強まる中、１ドル＝１３０円台半ばで推移した。正午現在は１３０円４０～５０銭と、前日午後４時比１５銭の円安・ドル高。
円、１３０円台半ば ロンドン外為
2023年01月31日21時29分
【ロンドン時事】３１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、同日始まる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に様子見ムードが強まる中、１ドル＝１３０円台半ばで推移した。正午現在は１３０円４０～５０銭と、前日午後４時比１５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル