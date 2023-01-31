経済産業省は３１日、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）で、事業用として屋根に設置した太陽光パネルによる電気を、地上設置より高値で買い取る方針を決めた。パネルを直接設置できる平らな土地が少なくなっているためで、工場や物流倉庫の屋上への設置を促し、再エネの一層の普及を目指す。