岸田首相、福島の「あんぽ柿」に舌鼓
2023年01月31日20時07分
岸田文雄首相は３１日、福島県の内堀雅雄知事らと首相官邸で会い、東日本大震災からの復興のシンボルと位置付けられる特産の干し柿「あんぽ柿」を贈られた。試食した首相は「もっちりとした歯ごたえで、大変爽やかな味だ」と笑顔。少子化対策や防衛力強化を巡る国会論戦に連日臨む中、疲れを癒やした様子だった。
岸田首相、福島の「あんぽ柿」に舌鼓
2023年01月31日20時07分
岸田文雄首相は３１日、福島県の内堀雅雄知事らと首相官邸で会い、東日本大震災からの復興のシンボルと位置付けられる特産の干し柿「あんぽ柿」を贈られた。試食した首相は「もっちりとした歯ごたえで、大変爽やかな味だ」と笑顔。少子化対策や防衛力強化を巡る国会論戦に連日臨む中、疲れを癒やした様子だった。
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