東京電力は３１日、事故により溶け落ちた核燃料（燃料デブリ）の取り出しに向け、福島第１原発１号機の原子炉格納容器内部にたまる堆積物の採取作業を再開した。２月１２日にサンプリングを行うロボットを水中に落とし込むための装置に異物が混入したため、作業を一時中断していた。