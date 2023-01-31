大手銀行５行は３１日、２月の住宅ローン金利を発表した。代表的な固定期間１０年の基準金利は、三菱ＵＦＪ銀行とりそな銀行が前月から引き上げた。三菱ＵＦＪ銀は０．１０％上げて３．８０％、りそな銀は０．０６％上げて３．８４％となり、いずれも２０１３年８月以来、９年半ぶりの高水準となった。

一方、三井住友信託銀行は０．０４％引き下げ、三井住友銀行とみずほ銀行は据え置いた。