日本映画製作者連盟（映連）は３１日、２０２２年の映画興行収入が２１３１億１１００万円（前年比３１．６％増）、入場者数は１億５２００万５０００人（同３２．４％増）になったと発表した。邦画アニメなどの成績が好調で、映連の島谷能成会長は「コロナ禍前の平均的な水準までもう少しのところまで迫ってきた」と語った。