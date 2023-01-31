映画興収、コロナ前水準に近づく ２２年、アニメ好調
2023年01月31日18時52分
日本映画製作者連盟（映連）は３１日、２０２２年の映画興行収入が２１３１億１１００万円（前年比３１．６％増）、入場者数は１億５２００万５０００人（同３２．４％増）になったと発表した。邦画アニメなどの成績が好調で、映連の島谷能成会長は「コロナ禍前の平均的な水準までもう少しのところまで迫ってきた」と語った。
映画興収、コロナ前水準に近づく ２２年、アニメ好調
2023年01月31日18時52分
日本映画製作者連盟（映連）は３１日、２０２２年の映画興行収入が２１３１億１１００万円（前年比３１．６％増）、入場者数は１億５２００万５０００人（同３２．４％増）になったと発表した。邦画アニメなどの成績が好調で、映連の島谷能成会長は「コロナ禍前の平均的な水準までもう少しのところまで迫ってきた」と語った。
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