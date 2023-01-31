円、１３０円台前半 ロンドン外為
2023年01月31日18時17分
【ロンドン時事】３１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３０円台前半で推移した。午前９時現在は１３０円３５～４５銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
円、１３０円台前半 ロンドン外為
2023年01月31日18時17分
【ロンドン時事】３１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３０円台前半で推移した。午前９時現在は１３０円３５～４５銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル