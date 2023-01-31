東京電力福島第１原発事故を巡り、東電は３１日、追加賠償の内容を発表した。昨年１２月に文部科学省の原子力賠償紛争審査会が国の賠償基準である「中間指針」を見直したことを反映し、「生活基盤の変容による精神的損害」に対し１人２５０万円の慰謝料を支払うなど、賠償範囲を拡大。東電は被災者約１４８万人に対し、少なくとも総額３９００億円の追加支払いを見込んでいる。