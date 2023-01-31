橋岡がアジア室内辞退 陸上
2023年01月31日17時55分
日本陸連は３１日、アジア室内選手権（２月１０～１２日、アスタナ）に出場予定だった男子走り幅跳びの橋岡優輝（富士通）が、左太もも裏痛のため辞退すると発表した。
橋岡がアジア室内辞退 陸上
2023年01月31日17時55分
日本陸連は３１日、アジア室内選手権（２月１０～１２日、アスタナ）に出場予定だった男子走り幅跳びの橋岡優輝（富士通）が、左太もも裏痛のため辞退すると発表した。
こんな記事も
スポーツ総合
不惑の本塁打王に敬意 王、山田両氏が門田さん追悼―プロ野球(01/31 18:36)
プロ野球、２月１日キャンプイン 各チームが宮崎、沖縄入り(01/31 18:14)
新人王水上「今年も６０試合」 プロ野球・西武(01/31 17:57)
橋岡がアジア室内辞退 陸上(01/31 17:55)
坂本花織が成年女子優勝 冬季国体フィギュア(01/31 17:38)
ヤクルトの新外国人ケラ「熱い投球見せたい」 プロ野球(01/31 17:34)
ナゴヤ球場で４月１日開幕 東都大学野球春季リーグ戦(01/31 17:10)
日本勢対決、明暗分ける ＮＢＡ(01/31 16:36)
高津監督、健康を祈願 プロ野球・ヤクルト(01/31 16:33)
目指すは「１００歳で太平洋横断」 ８４歳のヨットマン堀江さん―セーリング(01/31 16:27)
勢い続かぬ小林陵 「別物」スーツに試行錯誤―スキージャンプ(01/31 16:11)
ダルビッシュ、宮崎合宿参加へ 侍ジャパン(01/31 15:54)
ＮＢＡ試合結果（３０日）(01/31 15:23)
ＮＨＬ試合結果（３０日）(01/31 15:23)
ジュニオールサントスが退団 Ｊ１広島(01/31 14:27)
八村、今季初先発で１６得点 ネッツ渡辺と日本人対決―ＮＢＡ(01/31 14:14)
スローガンは「今日をチャンスに変える。」 プロ野球・ロッテ(01/31 14:11)
渡部暁、苦悩のシーズン 「引退時期」決めて奮起へ―スキー複合(01/31 13:33)
「ママで五輪」に一歩 前田彩里、娘の応援も力に―女子マラソン(01/31 13:33)
ロイヤルズ、通算２２３勝グリンキーと契約 米大リーグ(01/31 11:02)
欧州サッカー各国リーグ（３０日）(01/31 10:33)
畑岡、１０位変わらず 女子ゴルフ世界ランク(01/31 10:19)
ロシア復帰検討を支持 夏季五輪競技連合(01/31 07:43)
日本ハム競争激化、スタメンは固定へ ヤクルト３連覇へ投手陣整備―プロ野球・キャンプのポイント（６）(01/31 07:08)
ジェームズ、新記録目前 ２月にも通算得点１位に―ＮＢＡ(01/31 07:07)
マホームズ、注目のＱＢ対決制す チーフスがスーパーボウル進出―ＮＦＬ(01/31 07:07)
長野の雪崩で米スキーヤー死亡か １５年世界選手権優勝者―ＮＢＣ(01/31 05:20)
ＬＡパラに２２競技承認 組織委、２競技の追加検討(01/31 05:13)
松山は２０位で変わらず 男子ゴルフ世界ランク(01/31 05:11)
原口がシュツットガルトへ 遠藤航、伊藤洋と同僚に―ドイツ・サッカー(01/31 00:26)