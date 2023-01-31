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藤田初段が公式戦初勝利　９歳９カ月で史上最年少―囲碁

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藤田初段が公式戦初勝利　９歳９カ月で史上最年少―囲碁

2023年01月31日17時49分

史上最年少で初白星を飾った笑顔の藤田怜央初段＝３１日午後、大阪市の関西棋院

史上最年少で初白星を飾った笑顔の藤田怜央初段＝３１日午後、大阪市の関西棋院

  • 史上最年少でプロ初勝利を挙げ、感想戦に臨む藤田怜央初段＝３１日午後、大阪市の関西棋院

　囲碁の藤田怜央初段（９）が３１日、大阪市の関西棋院で打たれた第４９期名人戦予選で牛窪義高九段（７５）を破り、史上最年少の９歳９カ月で公式戦初勝利を挙げた。仲邑菫三段（１３）が持つ１０歳４カ月の記録を更新した。
　公式戦４戦目で待望の初白星となり、終局後に「勝てて良かった」などと喜びを口にした。
　小学３年生の藤田初段は関西棋院の英才特別採用試験に合格し、昨年９月に史上最年少の９歳４カ月でプロ棋士になった。

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