囲碁の藤田怜央初段（９）が３１日、大阪市の関西棋院で打たれた第４９期名人戦予選で牛窪義高九段（７５）を破り、史上最年少の９歳９カ月で公式戦初勝利を挙げた。仲邑菫三段（１３）が持つ１０歳４カ月の記録を更新した。

公式戦４戦目で待望の初白星となり、終局後に「勝てて良かった」などと喜びを口にした。

小学３年生の藤田初段は関西棋院の英才特別採用試験に合格し、昨年９月に史上最年少の９歳４カ月でプロ棋士になった。