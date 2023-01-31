東京、新たに４８６２人感染 前週比２４４４人減―新型コロナ
2023年01月31日17時35分
東京都は３１日、新たに４８６２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日と比べ２４４４人減った。新たな死者は１９人。都基準による重症者は３４人で、前日から２人減った。
東京、新たに４８６２人感染 前週比２４４４人減―新型コロナ
2023年01月31日17時35分
東京都は３１日、新たに４８６２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日と比べ２４４４人減った。新たな死者は１９人。都基準による重症者は３４人で、前日から２人減った。
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