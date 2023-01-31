日本や欧米各国などの議員で構成する「対中政策に関する列国議会連盟」（ＩＰＡＣ）の会合が２月１７日、国会内で開催される。５月に広島市で開かれる先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に向け、中国・新疆ウイグル自治区での少数民族弾圧など人権侵害に対する国際連携を提起したい考えだ。与野党の有志議員でつくる「人権外交を超党派で考える議員連盟」が３１日、発表した。