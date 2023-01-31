対中人権会議、２月１７日開催
2023年01月31日15時42分
日本や欧米各国などの議員で構成する「対中政策に関する列国議会連盟」（ＩＰＡＣ）の会合が２月１７日、国会内で開催される。５月に広島市で開かれる先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に向け、中国・新疆ウイグル自治区での少数民族弾圧など人権侵害に対する国際連携を提起したい考えだ。与野党の有志議員でつくる「人権外交を超党派で考える議員連盟」が３１日、発表した。
対中人権会議、２月１７日開催
2023年01月31日15時42分
日本や欧米各国などの議員で構成する「対中政策に関する列国議会連盟」（ＩＰＡＣ）の会合が２月１７日、国会内で開催される。５月に広島市で開かれる先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に向け、中国・新疆ウイグル自治区での少数民族弾圧など人権侵害に対する国際連携を提起したい考えだ。与野党の有志議員でつくる「人権外交を超党派で考える議員連盟」が３１日、発表した。
こんな記事も
政治用語
政治
サイバー安保で準備室 政府(01/31 17:53)
自民幹事長は軽量ポスト 所得制限撤廃発言で立民代表(01/31 17:29)
児童手当の所得制限撤廃 公明、統一選へ重点政策(01/31 17:24)
自民防衛財源委、夏前に方向性 萩生田氏「増税前解散」改めて言及(01/31 16:51)
丸川氏「愚か者め」やじ反省 子ども手当批判で話題に―自民(01/31 16:17)
教育負担を軽減 皇位継承、各党議論を期待―岸田首相(01/31 16:16)
対中人権会議、２月１７日開催(01/31 15:42)
罰則規定、４月施行へ 被害者救済新法、河野消費者相が指示―旧統一教会(01/31 15:40)
首相動静（１月３１日）(01/31 13:11)
岸田首相、子ども手当批判を「反省」 住宅支援を検討―衆院予算委(01/31 12:10)
岸田首相長男土産はネクタイ 外遊で購入、閣僚に(01/31 11:56)
北朝鮮の核対応で机上訓練へ 拡大抑止「鉄のように堅固」―米国防長官(01/31 11:43)
ロシア外務省、北方墓参合意は有効 松野氏「一日も早く再開期待」(01/31 11:23)
ミクロネシア大統領あす訪日(01/31 10:33)
立民「子ども手当」で意趣返し 児童手当の制限撤廃論で―少子化対策、岸田首相守勢(01/31 07:05)
談話継承、対韓規制の緩和検討 政府、徴用工解決に合わせ(01/31 07:04)
日本大使、ロシア外務次官と会談 ウクライナ、四島漁業巡り(01/31 05:55)
首相動静（１月３０日）(01/30 22:15)
東京の転入超過、３万８０２３人 活発移動背景か―２２年人口移動報告・総務省(01/30 22:04)
元徴用工問題で協議継続 日韓局長が会談(01/30 21:06)
岸田首相「緊張感持たせる」と釈明 長男の観光報道(01/30 20:57)
対日漁業協議「合意できず」 ロシア(01/30 20:54)
自民・茂木氏、野党に皮肉 反省要求「過去にこだわり」(01/30 20:46)
対中ロ念頭に連携強化 日ギリシャ首脳が会談(01/30 20:27)
共産、党員処分「規約に基づき検討」(01/30 18:51)
電気代支援、必要なら追加対策 岸田首相、児童手当拡充に意欲―衆院予算委(01/30 18:46)
アレフ、収益事業など報告せず 再発防止処分を請求―公安庁(01/30 18:14)
岸田首相「捜査踏まえ対策」 連続強盗(01/30 18:07)
ビザ再開、正常往来に便宜 「差別的措置」撤廃も要求―中国外務省(01/30 18:05)
松野官房長官、フィリピン政府と必要な連携 全国連続強盗(01/30 17:24)