ユニ・チャーム、役割手当新設 課長級で月額２万円支給
2023年01月31日13時55分
ユニ・チャームは３１日、１月から新たな役割手当を導入したと発表した。課長・マネジャー級では月額２万円を支給する。人材育成の一環で、社員の成長を促すためとしている。同社の約３割の社員が支給対象になるという。
ユニ・チャーム、役割手当新設 課長級で月額２万円支給
2023年01月31日13時55分
ユニ・チャームは３１日、１月から新たな役割手当を導入したと発表した。課長・マネジャー級では月額２万円を支給する。人材育成の一環で、社員の成長を促すためとしている。同社の約３割の社員が支給対象になるという。
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