畑岡、１０位変わらず 女子ゴルフ世界ランク
2023年01月31日10時19分
女子ゴルフの最新世界ランキングが３０日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１０位だった。山下美夢有は２２位、古江彩佳は２３位、西郷真央は３０位、笹生優花は３３位。１位はリディア・コー（ニュージーランド）で変動がなかった。 （時事）
畑岡、１０位変わらず 女子ゴルフ世界ランク
2023年01月31日10時19分
女子ゴルフの最新世界ランキングが３０日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１０位だった。山下美夢有は２２位、古江彩佳は２３位、西郷真央は３０位、笹生優花は３３位。１位はリディア・コー（ニュージーランド）で変動がなかった。 （時事）
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