厚生労働省が３１日発表した２０２２年平均の有効求人倍率は、前年比０．１５ポイント上昇の１．２８倍だった。新型コロナウイルス禍で落ち込んでいた経済活動の回復で求人数が増え、４年ぶりに前年を上回った。ただ、コロナ流行前の１９年平均（１．６０倍）は依然下回っている。また、総務省が同日発表した労働力調査によると、２２年平均の完全失業率は０．２ポイント低下の２．６％だった。