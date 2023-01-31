首相動静（１月３１日）
2023年01月31日07時12分
午前７時１分、公邸発。同２分、官邸着。
首相動静（１月３１日）
こんな記事も
政治用語
政治
子ども手当批判を「反省」 衆院予算委で岸田首相(01/31 09:30)
首相動静（１月３１日）(01/31 07:12)
立民「子ども手当」で意趣返し 児童手当の制限撤廃論で―少子化対策、岸田首相守勢(01/31 07:05)
談話継承、対韓規制の緩和検討 政府、徴用工解決に合わせ(01/31 07:04)
日本大使、ロシア外務次官と会談 ウクライナ、四島漁業巡り(01/31 05:55)
首相動静（１月３０日）(01/30 22:15)
東京の転入超過、３万８０２３人 活発移動背景か―２２年人口移動報告・総務省(01/30 22:04)
元徴用工問題で協議継続 日韓局長が会談(01/30 21:06)
岸田首相「緊張感持たせる」と釈明 長男の観光報道(01/30 20:57)
対日漁業協議「合意できず」 ロシア(01/30 20:54)
自民・茂木氏、野党に皮肉 反省要求「過去にこだわり」(01/30 20:46)
対中ロ念頭に連携強化 日ギリシャ首脳が会談(01/30 20:27)
共産、党員処分「規約に基づき検討」(01/30 18:51)
電気代支援、必要なら追加対策 岸田首相、児童手当拡充に意欲―衆院予算委(01/30 18:46)
アレフ、収益事業など報告せず 再発防止処分を請求―公安庁(01/30 18:14)
岸田首相「捜査踏まえ対策」 連続強盗(01/30 18:07)
ビザ再開、正常往来に便宜 「差別的措置」撤廃も要求―中国外務省(01/30 18:05)
松野官房長官、フィリピン政府と必要な連携 全国連続強盗(01/30 17:24)
岸田首相のＮＹ訪問報道を否定 松野官房長官(01/30 16:48)
参院議長、ガーシー氏に招状 ７４年ぶり２例目(01/30 15:31)
中国向け水際対策、当面継続 感染状況踏まえ判断―日本政府(01/30 12:53)
翔太郎氏の写真、現時点で使用せず(01/30 12:39)
岸田首相、防衛増税「実施時期柔軟に」 女性就労促進へ制度見直し―衆院予算委(01/30 12:03)
岸田首相、派閥離脱明言せず 「適切に対応」―衆院予算委(01/30 11:30)
「国替え」与野党とも火種 ５増、熱帯びる議席争い―衆院・東京(01/30 07:05)
経済再建へ日本頼み 投資誘致急ぐ―中国(01/30 07:04)
「国民負担増」野党追及へ 少子化・防衛費財源―３０日から衆院予算委(01/30 07:03)
首相動静（１月２９日）(01/29 22:04)
中国、日本向けビザ発給再開 経済回復へ往来正常化(01/29 21:30)
「女性の経済的自立」Ｇ７で議論 ６月の閣僚会合―小倉担当相(01/29 17:54)