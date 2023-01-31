【１面トップ】

〔朝日〕ＰＦＡＳ 国が対策強化へ 健康への悪影響指摘 基地や工場周辺で検出

〔毎日〕中曽根氏も工作標的 旧統一教会教組発言録 日本首相１３３０回言及、最多６９３回

〔読売〕元徴用工 被告企業 直接負担なし 解決案 日韓政府が調整 日本側の「呼応」焦点

〔日経〕日産・ルノー 出資下げ合意 声明発表 双方１５％で対等に ＥＶ軸に提携見直し

〔産経〕日産・ルノー 対等出資合意 相互１５％ ＥＶ新会社で連携

〔東京〕８５％に「健康被害恐れ」 多摩地域８７人分の血液分析 米指標で市民団体報告 専門家「水道水が主な要因か」〔ＰＦＡＳを追う〕

【他の１面独自記事】

◆義務報告未提出１．５万団体 「休眠」宗教法人悪用恐れ 本紙調査（産経）

【共通ニュース】

◆子育て財源 地方負担検討 首相、社会保険支出も視野

◆東京転入超過３万８０００人 昨年 ３年ぶり拡大

◆トヨタ３年連続世界一 コロナ・部品不足影響抑え 販売台数

◆五輪本大会も談合認定か 特捜部 随意契約４００億円規模

◆学校に脅迫ファクス「１．５万件」 ネット掲示板に内容同じ文書▽盗んだ？個人情報の投稿も（続）