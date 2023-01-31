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３１日の朝刊（都内最終版）☆１

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３１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年01月31日07時01分

【１面トップ】
〔朝日〕ＰＦＡＳ　国が対策強化へ　健康への悪影響指摘　基地や工場周辺で検出
〔毎日〕中曽根氏も工作標的　旧統一教会教組発言録　日本首相１３３０回言及、最多６９３回
〔読売〕元徴用工　被告企業　直接負担なし　解決案　日韓政府が調整　日本側の「呼応」焦点
〔日経〕日産・ルノー　出資下げ合意　声明発表　双方１５％で対等に　ＥＶ軸に提携見直し
〔産経〕日産・ルノー　対等出資合意　相互１５％　ＥＶ新会社で連携
〔東京〕８５％に「健康被害恐れ」　多摩地域８７人分の血液分析　米指標で市民団体報告　専門家「水道水が主な要因か」〔ＰＦＡＳを追う〕
【他の１面独自記事】
◆義務報告未提出１．５万団体　「休眠」宗教法人悪用恐れ　本紙調査（産経）
【共通ニュース】
◆子育て財源　地方負担検討　首相、社会保険支出も視野
◆東京転入超過３万８０００人　昨年　３年ぶり拡大
◆トヨタ３年連続世界一　コロナ・部品不足影響抑え　販売台数
◆五輪本大会も談合認定か　特捜部　随意契約４００億円規模
◆学校に脅迫ファクス「１．５万件」　ネット掲示板に内容同じ文書▽盗んだ？個人情報の投稿も（続）

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