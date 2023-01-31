ＮＹ株、７日ぶり反落
2023年01月31日07時02分
【ニューヨーク時事】週明け３０日のニューヨーク株式相場は、週内に複数の重要イベントを控えた警戒感から、７営業日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比２６０．９９ドル安の３万３７１７．０９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２７．９０ポイント安の１万１３９３．８１で引けた。
ＮＹ株、７日ぶり反落
2023年01月31日07時02分
【ニューヨーク時事】週明け３０日のニューヨーク株式相場は、週内に複数の重要イベントを控えた警戒感から、７営業日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比２６０．９９ドル安の３万３７１７．０９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２７．９０ポイント安の１万１３９３．８１で引けた。
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