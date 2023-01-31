日本大使、ロシア外務次官と会談 ウクライナ、四島漁業巡り
2023年01月31日05時55分
上月豊久駐ロシア大使は３０日、ロシアのルデンコ外務次官と会談した。モスクワの日本大使館によると、日ロ関係やウクライナ情勢を巡って意見交換したほか、北方四島周辺水域の日ロ政府間協定に基づく日本漁船の操業が一日も早く実現するよう求めた。
日本大使、ロシア外務次官と会談 ウクライナ、四島漁業巡り
2023年01月31日05時55分
上月豊久駐ロシア大使は３０日、ロシアのルデンコ外務次官と会談した。モスクワの日本大使館によると、日ロ関係やウクライナ情勢を巡って意見交換したほか、北方四島周辺水域の日ロ政府間協定に基づく日本漁船の操業が一日も早く実現するよう求めた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル