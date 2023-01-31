男子ゴルフの最新世界ランキングが２９日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず２０位だった。比嘉一貴は一つ下げて７５位、星野陸也は１１５位、稲森佑貴は１２２位、桂川有人は１２３位。

１位はロリー・マキロイ（英国）。 （時事）