ＮＹ円、１３０円台前半
2023年01月30日23時23分
【ニューヨーク時事】週明け３０日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３０円台前半に下落している。午前８時５５分現在は１３０円００～１０銭と、前週末午後５時比２５銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３０円台前半
2023年01月30日23時23分
【ニューヨーク時事】週明け３０日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３０円台前半に下落している。午前８時５５分現在は１３０円００～１０銭と、前週末午後５時比２５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル