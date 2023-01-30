【ニューヨーク時事】週明け３０日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３０円台前半に下落している。午前８時５５分現在は１３０円００～１０銭と、前週末午後５時比２５銭の円安・ドル高。