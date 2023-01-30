【ロンドン時事】週明け３０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１３０円台前半に下落した。正午現在は１３０円１５～２５銭と、前週末午後４時比２５銭の円安・ドル高。