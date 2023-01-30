対日漁業協議「合意できず」 ロシア
2023年01月30日20時54分
ロシア外務省は、北方四島周辺水域のスケトウダラ漁などの操業条件を決める日ロ政府間協議について「実施に合意できないと日本側に通知した」と確認した。２９日付でザハロワ情報局長名の声明を出した。ウクライナ侵攻を巡り「日本政府が講じた反ロシア的な措置が、１９９８年の（政府間）協定の精神と文言に明確に反する」ことを理由に挙げた。
対日漁業協議「合意できず」 ロシア
2023年01月30日20時54分
ロシア外務省は、北方四島周辺水域のスケトウダラ漁などの操業条件を決める日ロ政府間協議について「実施に合意できないと日本側に通知した」と確認した。２９日付でザハロワ情報局長名の声明を出した。ウクライナ侵攻を巡り「日本政府が講じた反ロシア的な措置が、１９９８年の（政府間）協定の精神と文言に明確に反する」ことを理由に挙げた。
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