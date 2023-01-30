中部電、法人向け料金の負担軽減策実施へ
2023年01月30日19時14分
中部電力の林欣吾社長は３０日の定例記者会見で、「企業向け標準料金の負担軽減策の実施に向け、内容を検討することを指示した」と発表した。開始時期や対象プランなど具体的な軽減策の内容は、３月末までに公表する見通し。
中部電、法人向け料金の負担軽減策実施へ
2023年01月30日19時14分
中部電力の林欣吾社長は３０日の定例記者会見で、「企業向け標準料金の負担軽減策の実施に向け、内容を検討することを指示した」と発表した。開始時期や対象プランなど具体的な軽減策の内容は、３月末までに公表する見通し。
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