円、１３０円台前半 ロンドン外為
2023年01月30日18時24分
【ロンドン時事】週明け３０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３０円台前半で推移した。午前９時現在は１３０円０５～１５銭と、前週末午後４時比１５銭の円安・ドル高。
円、１３０円台前半 ロンドン外為
2023年01月30日18時24分
【ロンドン時事】週明け３０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３０円台前半で推移した。午前９時現在は１３０円０５～１５銭と、前週末午後４時比１５銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
モスクで爆発、２８人死亡 警察施設内、自爆テロか―パキスタン(01/30 20:21)
ドイツＧＤＰ、０．２％減 エネルギー高騰響く―昨年１０～１２月期(01/30 20:02)
農村での感染「拡大せず」 春節のコロナ状況総括―中国衛生当局(01/30 19:12)
元徴用工問題で局長協議 日本側の対応も意見交換か(01/30 18:49)
対中包囲網で米批判 「半導体規制を乱用」―中国外務省(01/30 18:27)
円、１３０円台前半 ロンドン外為(01/30 18:24)
ＮＡＴＯ総長、軍事支援を要請 対ウクライナで韓国に(01/30 18:05)
ビザ再開、正常往来に便宜 「差別的措置」撤廃も要求―中国外務省(01/30 18:05)
ソン・ジュンギさん再婚 相手女性の妊娠も発表(01/30 17:07)
平壌封鎖を解除 現地ロシア大使館に通知―北朝鮮(01/30 16:29)
独首相、戦闘機供与は認めず 戦車支援決定のウクライナへ(01/30 14:19)
「ミサイルなら１分で済む」 プーチン氏から脅し―元英首相(01/30 13:34)
ホロコーストは「作り話」 オランダ若者の４人に１人―調査(01/30 13:33)
台湾で内閣総辞職 支持低迷で仕切り直し(01/30 13:06)
ロシア軍の攻撃で４人死亡 北東部と南部で戦闘激化―ウクライナ(01/30 11:56)
ＥＵ、イラン革命防衛隊のテロ組織指定検討 核合意再建困難に(01/30 10:03)
議会選決選、投票率１１．３％ 大統領への不信あらわ―チュニジア(01/30 08:26)
ロシアの狙いは「消耗戦」 支援加速を要請―ウクライナ大統領(01/30 07:09)
債務上限問題で来月１日協議 バイデン大統領と下院議長―米(01/30 07:09)
長射程ミサイル供与を協議 ロシアの都市攻撃阻止で必要―ウクライナ(01/30 07:04)
経済再建へ日本頼み 投資誘致急ぐ―中国(01/30 07:04)
ＮＺで記録的豪雨、４人死亡 最大都市オークランド(01/30 05:57)
フィンランドのみＮＡＴＯ加盟容認も トルコ大統領、スウェーデンと区別(01/30 05:25)
タリバン、女子の大学受験認めず 教育からの排除進める―アフガン(01/30 05:25)
中国、日本向けビザ発給再開 経済回復へ往来正常化(01/29 21:30)
ＮＡＴＯ事務総長が訪韓 外相と連携強化で一致(01/29 21:22)
「セカコイ」観客１００万人超え 日本映画で２１年ぶり―韓国(01/29 21:00)
山と湖で事故、５０人超死亡 バス転落と船転覆―パキスタン(01/29 20:49)
子供らが日本発の義足体験 パラアスリートに共感―ブラジル(01/29 20:30)
トランプ氏、米大統領選へ始動 逆風下、序盤戦州で演説(01/29 20:30)
ウォール・ストリート・ジャーナル