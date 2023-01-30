機構主催大会、今季見送り 男子ゴルフ
2023年01月30日17時48分
日本ゴルフツアー機構は３０日、男子の新規大会として昨年行われたＦｏｒ Ｔｈｅ Ｐｌａｙｅｒｓ Ｂｙ Ｔｈｅ Ｐｌａｙｅｒｓの今季実施を見送ると発表した。ツアー機構の主催大会として昨年初めて実施したが、今年は準備期間に充て来年５月２～５日に開催するという。
機構主催大会、今季見送り 男子ゴルフ
2023年01月30日17時48分
日本ゴルフツアー機構は３０日、男子の新規大会として昨年行われたＦｏｒ Ｔｈｅ Ｐｌａｙｅｒｓ Ｂｙ Ｔｈｅ Ｐｌａｙｅｒｓの今季実施を見送ると発表した。ツアー機構の主催大会として昨年初めて実施したが、今年は準備期間に充て来年５月２～５日に開催するという。
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