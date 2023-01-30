鮎川誠さん死去 シーナ＆ロケッツ
2023年01月30日17時34分
ロックバンド「シーナ＆ロケッツ」の鮎川誠さんが亡くなったことが３０日、分かった。７４歳だった。
鮎川誠さん死去 シーナ＆ロケッツ
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